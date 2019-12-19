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الثقافة

صدور كتاب "يستاهلوا الدبح" عن دار السعيد للنشر

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:43 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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صدر حديثا عن دار السعيد للنشر، كتاب "يستاهلوا الدبح" لكلا من، الكاتبة ميادة عابدين، والكاتبة مروة الصعيدي.

وقالت مروة الصعيدي عن الكتاب: "فكرة كتاب يستاهلو الدبح جاءت من حوار دار بيني وميادة عابدين عندما قلت لها "أسهل حاجة دلوقتي أني أدبحك ومخدش فيكي ساعة حبس"، ومن هنا جاءت فكرة الكتاب والبحث عن حالات الذبح المتكررة بشكل يومي يعكس مدى ما وصل إليه الحال من ضغط ولد الكثير من الانفجار والانتحار وعنف لفظي وجسدي".

بدورها قالت ميادة عابدين لـ"الدستور": "كانت الكتابة في شكل ورشة عمل بيني وبين مروة الصعيدي، وذلك بعقد لقاءات بيننا ومراجعات لكل ما أكتبه أنا أو هي؛ حتى أن الكتاب لم يقسم إلى فصول اختصت بها واحدة عن الأخرى ولكن كل ما كتب في هذا الكتاب كان يتم بمشاركتنا شكلا وفكرا وموضوعا".

وتابعت: "هذه النوعية من الأفكار كانت تشكل مجهودا نفسيا وذهنيا لما انعكس علينا من أحاسيس موجعة للحالات التي ذكرت في الكتاب وهي حالات حقيقية من واقع الشارع المصري والوطن العربي، مما أخذ الكثير من الوقت امتدت هذه الفتره قرابة الـ10 أشهر كاملة".

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