نصائح مهمة قبل تشقير شعرك

للشعر الأشقر مظهر جذاب، غير أنه يتعين على المرأة مراعاة بعض النقاط عند الرغبة في تشقير شعرها للحصول على النتيجة المنشودة.



وأوضح مصفف الشعر الألماني روبيرتو لارايا أن لون البشرة يحدد درجة اللون الأشقر المناسبة، إذ تغازل درجات الأشقر الدافئة المرأة ذات البشرة الفاتحة، في حين تداعب درجات الأشقر الفاتحة المرأة ذات البشرة الداكنة.



وينصح لارايا صاحبة الشعر الداكن باختيار درجة أشقر متوسطة، موضحًا أن تشقير الشعر بمعدل يزيد عن درجتين لونيتين، يجعل البشرة تبدو شاحبة.

وأضاف لارايا أنه في بعض الحالات يكتسب الشعر الأشقر لونًا يميل إلى الأصفر أو البرتقالي بسبب رواسب مختلفة، مثل رواسب الجير، والكلور من الماء، أو رواسب جزيئات مستحضرات التصفيف.



وفي هذه الحالة يتعين على المرأة استخدام شامبو خاص لإزالة اللون الأصفر، إذ يحتوي الشامبو على صبغات بنفسجية اللون لمعادلة اللون الأصفر أو البرتقالي، وذلك وفقا لمبادئ علم الألوان.



وغالبا ما يحتوي هذا الشامبو أيضًا على مواد فعالة لإزالة الرواسب من فروة الرأس، ما يُعيد للشعر الأشقر بريقه.