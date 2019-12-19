مروى تعود لـ "عبدالموجود ع الدوان لوود" بعد تعافيها

تستأنف الفنانة اللبنانية مروى عرض مسرحية "عبدالموجود ع الدوان لوود"، وذلك بعد تعافيها من الإصابة التي كانت قد تعرضت لها.



كانت المسرحية، التي يلعب دور البطولة فيها علاء مرسي، وأحمد سلامة، ويخرجها حسام الدين صلاح

قد توقفت بسبب تعرض مروى للإصابة بعد سقوطها على سلالم كواليس المسرح ورغم استكمالها العرض وقتها إلاّ أن الأطباء نصحوها بالراحة التامة؛ حتى تتعافى من الإصابة.



ووجهت مروى شكر خاص لزملائها عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، قالت فيها: "أشكر كل زملائي وأصدقائي وأحبائي الذين تواصلوا معي خلال تلك الفترة.. مشاعركم الصادقة النبيلة هي الطاقة الايجابية الحقيقية التي أتعايش بها.. كل الشكر والإعزاز والتقدير".