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ناهد السباعي: هدى سلطان هي من علمتني الوقوف على المسرح

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 11:15 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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تحدثت الفنانة ناهد السباعي، عن عائلتها الفنية كونها حفيدة الفنان الكبير الراحل فريد شوقي، والفنانة هدى سلطان.

قالت ناهد السباعي، خلال لقائها في برنامج أسرار النجوم، مع الإعلامية إنجي علي، المذاع عبر "نجوم إف إم": "كنت خايفة في بدايتي لانتمائي لعائلة فنية، والموهبة مهمة جدًا لذا قررت أن أتعلم وأخذ ورش وكورسات دائمة وفعلا الحمل كان ثقيلًا".

أضافت: "عندما توفى جدي فريد شوقي كنت صغيرة وكان نفسي أقابله وأجلس معه طويلًا، ودخلت ورشة الأستاذ خالد جلال وفشلت في البداية ولكن ذهبت لجدتي الراحلة هدى سلطان وعلمتني كثيرا على كيفية الوقوف على خشبة المسرح والتمثيل وبالفعل قدمت مرة ثانية وقوبلت، وحتى الأستاذ خالد جلال ساعدني كثيرا والممثل الذي لم يواجه الجمهور لا يعرف يتعامل كثيرا وهو بيفرز مواهب رائعة".

وتابعت "أحاول دائمًا أن أقدم أفلام لا تنسى وتظل في التاريخ على غرار جدي فريد شوقي، وحاولت أقدم في " 678" ظاهرة التحرش، و"حرام الجسد"، وما أسمعه من والدتي أن تاريخ جدي وجدتي كان قائما على احترام المهنة لذلك أصبحوا نجومًا كبارًا، وأحبوا كل سن لهم وعملوا أدوار تناسب كل سن لهم وتصالحوا مع هذا الأمر، فهو (ملك الترسو) الذي كان قريبا من كل الناس، بجانب أفلام درامية رائعة وفي كل مرحلة ستجدين له فيلم لا ينسى".

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