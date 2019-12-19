قتيل وجريحان في إطلاق نار بدار للمسنين في أمريكا وانتحار المهاجم

أعلنت السلطات الأمريكية مقتل شخص واحد وإصابة اثنين بإطلاق للنار داخل دار لرعاية المسنين والمعوقين في مدينة ويسترلي بولاية رود آيلاند.



وأطلقت السلطات في رود آيلاند عملية أمنية للعثور على مطلق النار الذي تمكن من الفرار بعدما هاجم مجمع Babcock Village لرعاية المسنين والمعوقين، وأغلقت كل المدارس والكنائس بالمدينة عقب الحادث حتى إشعار آخر.



وأضافت الشرطة لاحقا أن المهاجم قد انتحر.