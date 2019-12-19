بحب في غرامك: لطيفة تشارك خالد سليم حفل نايل دراما

شاركت لطيفة الفنان خالد سليم فى غناء أغنيتها الشهيرة بحب في غرامك والتى تفاعل معها جمهور حفل نايل دراما.



حضر الحفل رؤساء القنوات المتخصصة ومن المقرر أن يتم تكريم خالد سليم خلال الحفل مع كوكبة من النجوم الذين توافدوا على مقر الحفل بأحد الفنادق الكبري بمصر الجديدة.



كما حضر الحفل عدد من النجوم منهم يوسف شعبان ومحمود قابيل والمطربة لطيفة والفنان شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي وسوزان نجم الدين وصلاح عبد الله وأحمد بدير ومن رؤساء القنوات المتخصصة حضر السيناريست سيد فؤاد رئيس قناة نايل سينما وايناس عبدالله رئيس قناة نايل دراما وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية وعادل العبساوي إدارة الانتاج المتميز.



الحفل يقام برعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري.