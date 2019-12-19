اتفاقية بين البنك الإسلامي وموريتانيا تبلغ 600 مليون دولار

وقع وزير الاقتصاد الموريتاني الشيخ الكبير مولاي الطاهر، اليوم الخميس، مع المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هاني سنبل على اتفاقية خطوط تمويل لصالح الاقتصاد الموريتاني بغلاف يبلغ ستمائة مليون دولار أمريكي.



وذكر بيان رسمي، مساء الخميس في نواكشوط، أن الاتفاقية ممتدة على مدى خمس سنوات ابتداء من سنةً 2020، وبمعدل مائة وعشرين مليون دولار سنويا.



وسيخصص هذا المبلغ لاستيراد منتجات الطاقة القاعدية مثل النفط الخام والمنتجات البترولية، ومنح خطوط الائتمان للبنوك المحلية بهدف دعم القطاع الخاص وإعداد برامج لدعم القدرات الهادفة إلى تحسين الزراعة.

