باكستان تقيل قاض لدعوته لتعليق برويز مشرف في ميدان عام

أعلنت حكومة باكستان اليوم الخميس، عزمها إقالة القاضي الباكستاني الذى طالب بعرض جثمان الرئيس الأسبق برويز مشرف فى ميدان عام لمدة 3 أيام حال وفاته قبيل تنفيذ الحكم الصادر بإعدامه بتهمة الخيانة العظمى.



وذكرت شبكة (أيه. بي. سي. نيوز) الأمريكية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن المتحدث باسم وزارة القانون الباكستاني صرح اليوم للصحفيين في إسلام آباد بأن الحكومة ستسعى من خلال مجلس القضاء الأعلى - الذي يتولى الإشراف على تأديب القضاة - إلى إقالة القاضي وقار أحمد سيث من منصبه بسبب هذا الطلب الذي وصفه المتحدث باسم الجيش الباكستانى آصف غفور بأنه "يتنافى مع القيم الإنسانية".



وكانت إحدى المحاكم الباكستانية الخاصة أصدرت - أمس الأول الثلاثاء - حكما بإعدام برويز مشرف - الذي يعالج بالخارج - بتهمة الخيانة العظمى بسبب تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ عام 2007، حيث يعتبر هذا أول حكم من نوعه يصدر ضد رئيس باكستاني.



وكان مشرف أعلن - أمس - أن هذا الحكم صدر بدافع الانتقام الشخصي، مؤكدا أنه سوف يجتمع مع فريقه القانونى لاتخاذ الموقف اللازم حياله.

