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عالم

باكستان تقيل قاض لدعوته لتعليق برويز مشرف في ميدان عام

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:59 م
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت حكومة باكستان اليوم الخميس، عزمها إقالة القاضي الباكستاني الذى طالب بعرض جثمان الرئيس الأسبق برويز مشرف فى ميدان عام لمدة 3 أيام حال وفاته قبيل تنفيذ الحكم الصادر بإعدامه بتهمة الخيانة العظمى.

وذكرت شبكة (أيه. بي. سي. نيوز) الأمريكية - في نشرتها باللغة الإنجليزية - أن المتحدث باسم وزارة القانون الباكستاني صرح اليوم للصحفيين في إسلام آباد بأن الحكومة ستسعى من خلال مجلس القضاء الأعلى - الذي يتولى الإشراف على تأديب القضاة - إلى إقالة القاضي وقار أحمد سيث من منصبه بسبب هذا الطلب الذي وصفه المتحدث باسم الجيش الباكستانى آصف غفور بأنه "يتنافى مع القيم الإنسانية".

وكانت إحدى المحاكم الباكستانية الخاصة أصدرت - أمس الأول الثلاثاء - حكما بإعدام برويز مشرف - الذي يعالج بالخارج - بتهمة الخيانة العظمى بسبب تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ عام 2007، حيث يعتبر هذا أول حكم من نوعه يصدر ضد رئيس باكستاني.

وكان مشرف أعلن - أمس - أن هذا الحكم صدر بدافع الانتقام الشخصي، مؤكدا أنه سوف يجتمع مع فريقه القانونى لاتخاذ الموقف اللازم حياله.

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