بعد 44 عامًا من رحيلها: دبي تعود لأم كلثوم بالهولوجرام

يقام حفل غنائي كبير للراحلة أم كلثوم ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق يومي 26 و27 ديسمبر على مسرح دبي أوبرا.



ويستخدم خلال الحفل تقنية "الهولوجرام"، والتي تظهر من خلالها أم كلثوم على المسرح وتؤدي أغانيها بمصاحبة فرقة مكونة من أكثر من 20 عازفًا بقيادة المايسترو الأردني وسام قطاونة.



وتمت إعادة تصميم "الهولوجرام"، بشكل كامل حتى يظهر بشكل مختلف، عن الذي ظهر به في حفل محافظة العلا بالسعودية في أول مرة يستخدم فيها هذه التقنية.



ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل عددًا من أشهر أغاني أم كلثوم ومنها: "أنت عمري، سيرة الحب، ألف ليلة وليلة، ولسه فاكر".



كما سيشهد الحفل غناء سناء نبيل، حفيدة كوكب الشرق، التي شاركت في برنامج "آراب جوت تالنت"، في الموسم السادس، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل أغاني "أمل حياتي، وفكّروني".



الحفل برعاية مجموعة mbc، ونيو دايمنشن برودكشن، وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستخدم فيها خاصية "الهولوجرام"، بعد حفل السعودية، والأول من نوعه في دبي.