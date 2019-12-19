تامر حسني يشكر جمهوره بالتتويج بجينيس: "فرحان أوي" (فيديو)

توجّه الفنان الشاب تامر بالشكر لجمهوره على دخول موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر ومُلهم في العالم؛ معربًا عن سعادته الكبيرة بهذا التتويج.



وقال تامر حسني، لـ«الدستور»، خلال تكريمه مساء الخميس من وزارة الشباب والرياضة:"عايز أشكر الجمهور؛ لأن الجائزةغير طبيعية وهي مؤثرة جدًا وليس مجرد حفلة، لكن فرحان إني قدرت أكون مؤثر فى الجمهور، وهو أمر يدعو للفخر الشديد بالرغم من صغر سني".



وتابع"تكريمي من الدولة المصرية بمثابة حدث استثنائي، فتكريم وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي أمر مهم وينبع من دولة تقدّر جميع أفردها، لذلك أنا فخور بهذه الجائزة في حياتي الفنية".