روسيا: إصابة عسكريين سوريين اثنين في استهداف مسلحين لمواقع عسكرية بإدلب

أفاد المركز الروسي للمصالحة في سوريا بأن مسلحين استهدفوا مواقع للجيش السوري في ريف إدلب بطائرات مسيرة، ما أسفر عن إصابة عسكريين سوريين اثنين بجروح.



وقال رئيس المركز الروسي اللواء يوري بورينكوف - اليوم الخميس - إن طائرة مسيرة تابعة للمسلحين ألقت قنبلة على مواقع الجيش السوري شرقي مدينة خان شيخون بريف إدلب صباح اليوم؛ ما أسفر عن إصابة اثنين من العسكريين السوريين بجروح.



وأضاف أن المسلحين استهدفوا خان شيخون بطائرات مسيرة مرتين خلال اليوم؛ مما أسفر عن إلحاق أضرار مادية بعدد من المباني دون وقوع إصابات أو ضحايا بشرية.

