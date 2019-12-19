نجمة ذا فويس تتلقى عروضًا للتمثيل: ترضي يا أشرقت تمثلي معايا؟

تلقت الطفلة أشرقت أحمد، التي حصلت على المركز الثاني في ثاني مواسم برنامج "ذا فويس"، على عرضين للتمثيل، الأول قدمه الفنان علاء مرسي الذي أكد أنه من المؤيدين والداعمين والمشجعين لموهبة الطفلة، قائلًا إنها فنانة كبيرة رغم صغر سنها وسيكون لها مستقبل باهر يفخر به الجميع، وستكون من أهم المطربات المصريات والعربيات.



وكشف مرسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أنه سيتعاون مع الطفلة أشرقت أحمد في فيلم سينمائي خلال الفترة المقبلة، موضّحًا أن أشرقت ستكون إحدى بطلات الفيلم.



وأردف:"منذ رأيت أشرقت، قلت لازم تدخل عالم السينما؛ لأنها تجمع بين الموهبة الغنائية والتمثيلية وستحقق نجاحا كبيرا.



في مداخلة أخرى، أعلنت الفنانة وفاء عامر أن أشرقت ستشاركها في مسلسلها المقبل، موجهة سؤالا لأشرقت: "ترضي يا أشرقت تمثلي معايا؟، وردت الطفلة: "أيوة طبعا.. ده شرف ليا".



وعن الفنانة الصغيرة، قالت وفاء عامر:"أشرقت موهبة جميلة ومتفردة سيكون لها مستقبل باهر في عالم المسرح وستحيي العديد من الحفلات ويكون لها جمهور كبير وتشرف نفسها وأهلها، لأنها صوت جميل، شرفت مصر في الخارج من خلال أكبر مسابقات الغناء في برنامج "ذا فويس"، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح في حياتها الفنية والغنائية.



ووجهت الشكر لوزيرة الثقافة على الهواء لتبنيها المواهب في سن صغير مثل الطفلة أشرقت وغيرها من المواهب.