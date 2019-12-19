وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

أصدر وزير البترول، حركة تكليفات لرؤساء الإدارات المركزية ورؤساء الشركات بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والشركات التابعة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم المواقع البترولية بالقيادات والكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتوفير الخبرات اللازمة لشغل بعض الوظائف التى تخلو بإحالة شاغليها لسن التقاعد القانونى.



وشملت الحركة تكليف المهندس أيمن محمد إبراهيم أحمد رئيسا للادارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية، وخالد حسن محمود العدوي رئيسا للإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة الثروة المعدنية اعتبارا من 15 إبريل 2020.



وتكليف الدكتور محمد عبد العاطي السيد دعاس رئيسا لمجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية، والجيولوجي علاء إبراهيم عطية إبراهيم رئيسا لمجلس الإدارة التنفيذي لشركة حمش مصر لمناجم الذهب.