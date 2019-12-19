الهند: مقتل 3 أشخاص في احتجاجات مناهضة لقانون الجنسية

قتل 3 أشخاص على الأقل في الهند خلال احتجاجات عارمة خرجت في عدد من المدن بعد المصادقة على قانون الجنسية الجديد، الذي يستهدف فئة معينة من المهاجرين الساعين للحصول على الجنسية.



ونقلت قناة ndtv الهندية عن مصادر في شرطة مدينة لكناو شمالي البلاد قولها إن رجلا قتل إثر إصابته بطلق ناري خلال احتجاجات عنيفة استخدمت فيها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والهراوات وأشارت القناة إلى أنه لم يعرف بعد مصدر إطلاق النار.



وذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس" أن شخصين قتلا في مدينة مانجالور في ولاية كارناتاكا الجنوبية، خلال الاحتجاجات التي تخللتها اشتباكات مع الشرطة.



وخرجت تظاهرات في الهند لليوم الرابع على التوالي تنديدا بقانون الجنسية الجديد الذي يحرم المسلمين المهاجرين من دول مجاورة من حق الحصول على الجنسية الهندية.



ونشرت السلطات تعزيزات أمنية إضافية في العاصمة نيودلهي ومنعت التجمعات عقب اشتباكات بين المحتجين.