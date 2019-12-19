غدًا.. "وفد بورسعيد" يناقش تأثير الإعلام الإقليمى على الرأى العام

تواصل لجنة الوفد العامة في بورسعيد، برئاسة محمد ناجى، سلسلة حلقات التثقيف السياسى التى ينظمها ويديرها نصر الزهرة نائب رئيس اللجنة.



وتعقد اللجنة حلقة بمناسبة أعياد بورسعيد وتاريخ المدينة منذ 150 عاما يلقيها الكاتب الصحفى شريف عارف سكرتير تحرير المصرى اليوم، ولقاء حول دور الإعلام الإقليمي وتأثيره على الرأى العام يلقيه الإعلامى عبد الرحمن بصلة نائب رئيس تحرير جريدة الوفد.



وعرض فيلم وثائقي عن بورسعيد، وأشعار ذكرى الانتصار للشاعر صابر عبيد رئيس لجنة الثقافة والفنون بحزب الوفد ببورسعيد.



وتعقد الحلقة فى تمام الثامنة مساء غد الجمعة بالمقر الرئيسى لحزب الوفد ببورسعيد.