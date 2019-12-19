عاصم: عودة الرحلات البريطانية إلى شرم رسالة باستقرار مصر

قال وحيد عاصم، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، إن الموسم الحالي 2019 - 2020 مُبشر جدًا.



أعرب عاصم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء dmc المذاع على فضائية dmc، عن سعادته بوصول أول الرحلات البريطانية إلى شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن السوق الإنجليزي سوق متحفظ جدًا حيث لديهم هواجس أمنية مبالغ فيها، وعندما يعمل السوق الانجليزي بشكل مباشر على شرم فهي رسالة مباشرة لكل أوروبا الغربية على أمن وأمان مصر.



وأوضح أن الحملات الترويجية كان لها أثر بالغ الأهمية على الأوروبيين، مؤكدًا أن اسم شرم الشيخ والغردقة والبحر الأحمر لها بريق في أوروبا.