-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: نزوة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:49 م
وائل خورشيد
وائل خورشيد
طباعة
هي خرق لكل ما أنت عليه، لحظة تتمدد فيها شخصيتك لتدس أنفها في شيء ما، ليس لها ولا منها، فتركض وتركض بلا هوادة، حتى تنغمس، فتهدأ فتنزوي مرة أخرى، وتعود فتتعجب وتسأل: ماذا كنت أفعل هناك.. وهل أنا فعلا هذا؟!

• إشباع
النزوة ليست فقط فعل سيئ، وإنما كذلك البحث عن إشباع لهذا الجزء المفقود، الذي تركته في مكان ما حتى شعر بالظمأ الشديد، فقرر في لحظة ما الفرار منك، من قيودك ومن تعقيداتك ومن حكمك على الأمور، لذا فهي تتميز باللاعقلانية.

كلنا نفعل ذلك، في لحظة ما تتفجر طاقات ما كانت ساكنة في نفوسنا، لتنفصل وتعلن عن نفسها، ولكن لأنها ليست الأصل، فلا يمض وقت طويل حتى تعود لمستقرها مرة أخرى.

لهذا نقول نحن عنها نزوة؛ لأننا ونحن نفعل ما تأمرنا به، ونسلم لها أنفسنا، فإننا تعرف أنها شيء مؤقت لن يدوم، نحاول فقط أن نتخلص من هذا الزحام الحاصل فينا.

• لا نزوات مع الحب
قد يحدث، وأعتقد أنه يحدث، أن تلتق إحداهن، يرفرف قلبك للدرجة التي يكاد فيها يخرج من فمك بينما يقفز بداخلك، فيحرك لسانك بأعذب الكلمات، وكل هذا قد يكون عادي، ويحدث حينما تحب فتاة ما تستحق ذلك فعلا، ولكن الأهم هو، أنها قد لا تكون مناسبة لك بالمرة، أنت تعرف ذلك، ومن حولك يعرفون ذلك، ولكنك لا تستمع، فهي تجسد الطموح الجامح الذي تتمنى أن تعيش في رحابه بعض الوقت، ولكن إن تحول جموحك لحقيقة، وبات وضعا قائما، ولم تستمر أنت في نزوتك، ستفاجأ بما تراه بعد ذلك.. نوع من الجحيم.

• كثيرون حولنا
أغلبنا التقى أصدقاء في مراحل عمرية مختلفة، وعند لحظة ما، غالبا تكون خلال تشكل الشخصية، تجده فجأة انجرف بشدة في طريق ما، كان لعوبا فصار متدينا فجأة، أو العكس. هذا يحدث ورأيته، ورأيناه.

• المهتزون
بعضنا تعجبه النزوة، فيعيش لها، حتى أنها تغير معدن روحه، ستجد هذا قد انطبع على وجهه، عندما تراه، ستدرك جيدا أنك أمام شخص مهتز، شخص غير حقيقي، عبد أسير للحظة واحدة، ولكنها لم تم أبدا.

الحقيقة أن هذا النوع الأخير، أشفق عليه جدا، هو يحتاج المساعدة، يريد من يخرجه من ظلمات نفسه، ويعالج المناطق المتهرئة في ثوب شخصيته، حتى يعود صحيحا.

• الفتنة
وهناك آخرين، هم النزوة نفسها، حياتهم العادية، هي نزوات الآخرين، كل ما يفعلونه خارج إطار المنطق بالنسبة للأغلب، هؤلاء اختاروا مصيرهم من البداية ليكون كذلك.

أحيانا نحب أن نكون مثلهم، نرى أن حياتهم التي نعتقد أنها كلها انطلاق وحرية هي ما نحتاجه لنشعر بوجودنا، قد نجرب ما يفعلون، قد نحاول مصاحبتهم، لكن لأننا لسنا مثلهم، فتبقى أفعالنا نزوة، وأفعالهم طبعا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

حبس أب توفيت ابنته أثناء لهوها بمسدسه فى المطرية

منذ ساعة و 14 دقيقة

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الأهلي يهدم سيرك الدراويش برأسية وليد سليمان وينفرد بالصدارة (فيديو)

منذ يوم

رعب داخل الجماعة من مذكرات عاصم عبدالماجد عن فترة حكم مرسى

الصور

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

image description

مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي في بني سويف

image description

ختام فعاليات المؤتمر الدولي السادس لـ"تمريض المنصورة"

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

الأهلي يهدم سيرك الدراويش برأسية وليد سليمان وينفرد بالصدارة (فيديو)

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

أهم خرافات التغذية فى 2019

أسباب وأعراض اضطرابات سريان الدم

الصحة توضح إجراءات الوقاية من الإنفلونزا: لا تفرط من التاميفلو

الصحة: وباء التدخين وصل إلى نقطة تحول

الرئيس نيوز

"الحاوي" يرقِّص "الدراويش" ويخطف فوزًا غاليًا للأهلي

سر موافقة الإبراشي على الانتقال إلى ماسبيرو.. وأسباب رفض ريهام السهلي

"الخارجية" تطالب المسافرين للسعودية بالتطعيم ضد الالتهاب السحائي

يبث من ماسبيرو.. تفاصيل برنامج الإبراشي الجديد

منوعات

أكثر المنازل شعبية على الإنترنت

نصائح مهمة قبل تشقير شعرك

بندقية قنص روسية تغزو سوق الأسلحة العالمية

روسيا تختبر دواء جديدا مضادا لالتهاب الدماغ

كشكول

محافظ الوادي الجديد يكرّم طالبًا أنتج فيلمًا تسجيليًا عن المحافظة

اختفاء طالبة بالمرحلة الإعدادية في ظروف غامضة بالمحلة

جامعة أسوان تستضيف ندوة "الآفاق المستقبلية للزراعة في مصر"

حقيقة فصل عاملة بمستشفى كفر الشيخ الجامعى بسبب "البطة"

إسلام سياسي

الإرهابية تنشر عناصرها لسد العجز في قمة كوالالمبور ورموز التطرف في الواجهة

أكبر معمر صوفى من الحسين: السلفية والإخوان تيارات ظلامية وليست إسلامية

مرصد الأزهر يدين هجوم بوكو حرام الإرهابي على ضفاف بحيرة تشاد

مطالب بالتحقيق مع سكرتير القرضاوي بسبب سبّه قياديًا إخوانيًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: نزوة

السبت.. "بورسعيد بين البطولة والتنمية" بمركز طلعت حرب الثقافي

"حسن فتحي وتجربة الكويت" في بيت المعمار المصري.. السبت

"أينك يا ماتياس؟".. إصدار جديد عن دار منشورات الجمل

صفحتنا ع الفيس بوك