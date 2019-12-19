وائل خورشيد يكتب: نزوة

هي خرق لكل ما أنت عليه، لحظة تتمدد فيها شخصيتك لتدس أنفها في شيء ما، ليس لها ولا منها، فتركض وتركض بلا هوادة، حتى تنغمس، فتهدأ فتنزوي مرة أخرى، وتعود فتتعجب وتسأل: ماذا كنت أفعل هناك.. وهل أنا فعلا هذا؟!



• إشباع

النزوة ليست فقط فعل سيئ، وإنما كذلك البحث عن إشباع لهذا الجزء المفقود، الذي تركته في مكان ما حتى شعر بالظمأ الشديد، فقرر في لحظة ما الفرار منك، من قيودك ومن تعقيداتك ومن حكمك على الأمور، لذا فهي تتميز باللاعقلانية.



كلنا نفعل ذلك، في لحظة ما تتفجر طاقات ما كانت ساكنة في نفوسنا، لتنفصل وتعلن عن نفسها، ولكن لأنها ليست الأصل، فلا يمض وقت طويل حتى تعود لمستقرها مرة أخرى.



لهذا نقول نحن عنها نزوة؛ لأننا ونحن نفعل ما تأمرنا به، ونسلم لها أنفسنا، فإننا تعرف أنها شيء مؤقت لن يدوم، نحاول فقط أن نتخلص من هذا الزحام الحاصل فينا.



• لا نزوات مع الحب

قد يحدث، وأعتقد أنه يحدث، أن تلتق إحداهن، يرفرف قلبك للدرجة التي يكاد فيها يخرج من فمك بينما يقفز بداخلك، فيحرك لسانك بأعذب الكلمات، وكل هذا قد يكون عادي، ويحدث حينما تحب فتاة ما تستحق ذلك فعلا، ولكن الأهم هو، أنها قد لا تكون مناسبة لك بالمرة، أنت تعرف ذلك، ومن حولك يعرفون ذلك، ولكنك لا تستمع، فهي تجسد الطموح الجامح الذي تتمنى أن تعيش في رحابه بعض الوقت، ولكن إن تحول جموحك لحقيقة، وبات وضعا قائما، ولم تستمر أنت في نزوتك، ستفاجأ بما تراه بعد ذلك.. نوع من الجحيم.



• كثيرون حولنا

أغلبنا التقى أصدقاء في مراحل عمرية مختلفة، وعند لحظة ما، غالبا تكون خلال تشكل الشخصية، تجده فجأة انجرف بشدة في طريق ما، كان لعوبا فصار متدينا فجأة، أو العكس. هذا يحدث ورأيته، ورأيناه.



• المهتزون

بعضنا تعجبه النزوة، فيعيش لها، حتى أنها تغير معدن روحه، ستجد هذا قد انطبع على وجهه، عندما تراه، ستدرك جيدا أنك أمام شخص مهتز، شخص غير حقيقي، عبد أسير للحظة واحدة، ولكنها لم تم أبدا.



الحقيقة أن هذا النوع الأخير، أشفق عليه جدا، هو يحتاج المساعدة، يريد من يخرجه من ظلمات نفسه، ويعالج المناطق المتهرئة في ثوب شخصيته، حتى يعود صحيحا.



• الفتنة

وهناك آخرين، هم النزوة نفسها، حياتهم العادية، هي نزوات الآخرين، كل ما يفعلونه خارج إطار المنطق بالنسبة للأغلب، هؤلاء اختاروا مصيرهم من البداية ليكون كذلك.



أحيانا نحب أن نكون مثلهم، نرى أن حياتهم التي نعتقد أنها كلها انطلاق وحرية هي ما نحتاجه لنشعر بوجودنا، قد نجرب ما يفعلون، قد نحاول مصاحبتهم، لكن لأننا لسنا مثلهم، فتبقى أفعالنا نزوة، وأفعالهم طبعا.