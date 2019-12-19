ختام ملتقى التصوير الدولي في الأقصر (صور)

شهد محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر ختام ملتقى الأقصر الدولى للتصوير الثانى عشر وعقد فى الفترة من 5 وحتى 19 ديسمبر الجارى.



حضر الختام الدكتور فتحى عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق الثقافية والدكتور عماد أبو زيد قوميسيور عام الملتقى وشيوان المستشار الثقافى الصينى ومدير المركز الثقافى الصينى بالقاهرة، وبمشاركة 25 فنان من دول عربية وأجنبية بالإضافة للفنانين المصريين.



وأوضح نائب محافظ الأقصر، أن الفنانين المشاركين بالملتقى قدموا رسائل هامة من خلال لوحاتهم، وأن رسالة الفن نشر قيم السلام والتسامح بين الشعوب.



وشهد الختام تكريم اللجنة العليا للملتقى للدكتور الفنان أحمد نوار، وتوزيع شهادات تقدير للفنانين المشاركين، كما تكريم فرقة الأقصر للفنون الشعبية لما قدموة من عروض فنية خلال الختام.