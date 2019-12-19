رئيسة النواب الأمريكي: "لا يعنيني رأي الجمهوريين في عزل ترامب"

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إنها لن ترسل المواد الخاصة بمساءلة الرئيس دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ "حتى تنظر في تفاصيل عملية المحاكمة"، كما أثارت تساؤلات بشأن نزاهة محاكمة هذا المجلس.



وقالت بيلوسي - خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي بالكونجرس - إن المجلس لن يرسل مواد الاتهام التي تم تمريرها بمجلس النواب بشأن مساءلة ترامب "حتى ترى عملية المحاكمة التي ستتم بالشيوخ وكيف ستكون هيكلية المحاكمة".



وحول ما أثير بشأن إمكانية اتهامها من جانب الجمهوريين (أغلبية مجلس الشيوخ المؤيدة لترامب) لها بأنها تحتجز لديها المواد، قالت بيلوسي "لا نعلم طبيعة الساحة التي نلعب فيها، وبصراحة، لا يعنيني ما يقوله الجمهوريون".



وتابع: "نتمنى أن تجرى العملية بمجلس الشيوخ على نحو عادل، كما آمل أن يحترموا الدستور".



وكان ترامب غرد قائلا "إن بيلوسي تشعر بأن خدعتها الخاصة بالمساءلة الزائفة هي مثيرة للشفقة للغاية، لذلك فهي تخشى تقديم ما لديها إلى مجلس الشيوخ، الذي يمكنه تحديد موعد ويضع نهاية لكل هذا (الاحتيال) لو رفضوا الاستجابة للمجلس، إن هذا الموقف السلبي ضار للغاية ببلادنا".



وكان مجلس النواب وافق - بالأغلبية عبر تصويت تاريخي أمس - على عزل الرئيس ترامب، لكن هذا الإجراء متوقف على موافقة نهائية لمجلس الشيوخ عليه، وهو المجلس الذي به أغلبية من حزب ترامب الجمهوري، لذلك فيتوقع مراقبون أن تتم تبرئة ترامب بهذا المجلس بعد بدء المحاكمة بوقت قصير.



ومن المقرر تبدأ محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ في شهر يناير المقبل وأن يتم تحديد موعد لبدء المحاكمة الأسبوع المقبل.

