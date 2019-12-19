الأنبا برنابا يترأس صلوات القداس الإلهي بكنيسة العذراء بروما

صلى صباح الْيَوْمَ الخميس، الأنبا برنابا أسقف تورينو وروما، القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراء مريم بمدينة فيرشيلي شمال مدينة روما.



واشترك في صلاة القداس الإلهي مع نيافته الأب الراهب القمص سمعان الأنبا بولا، والأب القمص انجيلوس جابر، ثم كان لنيافته لقاء مع شعب الكنيسة عقب القداس.



وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، آخر أصوامها لعام 2019، الذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد في مطلع يناير 2020، مستغرقًا بذلك 42 يومًا مُتصلة، يسهر خلالها الأقباط بشكل شبه يومي بالكنائس فيما يُسمى سهرات كيهك أو سهرات 7 و4، في حالة انقطاع تام عن المأكولات الحيوانية واللحوم، مع السماح بتناول المأكولات البحرية والأسماك، فيما عدا يومي الأربعاء والجمعة.