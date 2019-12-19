حماده هلال يشارك خالد سليم أغنية "جانا الهوا" للعندليب

صعد الفنان حمادة هلال على مسرح حفل نايل دراما، الذى يقام حاليًا بأحد الفنادق، مشاركًا الفنان خالد سليم فى تقديم أغنية "جانا الهوا" التى أشعلت أجواء الحفل وتفاعل معها الحضور.



وتألق خالد سليم في حفل افتتاح نايل دراما السنوى لتكريم مبدعي الدراما، وقدم سليم عددًا متنوعًا من أغانيه القديمة والجديدة وأبدع سليم فى أغنية العندليب عبد الحليم حافظ التى تفاعل معها الحضور.



ومن المقرر أن يتم تكريم خالد سليم خلال الحفل مع كوكبة من النجوم الذين توافدوا على أحد فنادق مصر الجديدة، بحضور الفنان يوسف شعبان، محمود قابيل، المطربة التونسية لطيفة، والفنان شريف سلامة وزوجته داليا مصطفي وسوزان نجم الدين وصلاح عبد الله وأحمد بدير ومن رؤساء القنوات المتخصصة حضر السيناريست سيد فؤاد، رئيس قناة نايل سينما، وإيناس عبدالله، رئيس قناة نايل دراما وخالدة محمد رئيس قناة العائلة وأشرف غزالي رئيس قناة النيل الثقافية وعادل العبساوي من إدارة الإنتاج المتميز.



ويقام الحفل برعاية حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري.