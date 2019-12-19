-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محتجون يقطعون الطرق بلبنان اعتراضا على تسمية "دياب" للحكومة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:37 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
شهدت العديد من الشوارع والطرق الرئيسية فى لبنان، لاسيما فى العاصمة بيروت، توترا واضطرابا كبيرا وأعمال قطع للطرق بصورة واسعة اعتراضا على تكليف الدكتور حسان دياب لرئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة، فى حين دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري جميع أنصاره إلى عدم النزول إلى الشارع أو قطع الطرق.

واستخدم المحتجون العوائق وصناديق النفايات والإطارات المشتعلة لقطع الأوتوسترادات وطرق السفر الدولية والشوارع الرئيسية، في حين ازدادت أعداد المتظاهرين فى ساحتى الشهداء ورياض الصلح ومناطق متفرقة من وسط بيروت، دون أن تقع أو تُسجل - حتى الآن - أعمال عنف أو شغب أو مصادمات.

وطالب سعد الحريرى - فى تصريح مساء اليوم الخميس - جميع أنصاره وداعميه برفض أى دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرق، مشددا على أن الهدوء والمسئولية الوطنية تمثل أولوية فى الوقت الحالي، وأن الأزمة التى يواجهها لبنان تتسم بالخطورة الشديدة ولا تتحمل أى تلاعب فى الاستقرار.

وكانت تجمعات المتظاهرين قد بدأت فى النزول إلى الشوارع للاحتجاج والاعتراض على تسمية "دياب" لموقع رئاسة الحكومة، معتبرين أنه تم تسميته بمعرفة "وزير الخارجية جبران باسيل وحزب الله وإيران" - على حد تعبيرهم - بالمخالفة لإرادة الغالبية العظمى من أبناء الطائفة السُنّية في لبنان.

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

منذ حوالي 14 ساعة

تأكيدًا لـ"الدستور".. كشف بترولى جديد بمعدل يومي 7000 برميل زيت خام و10 مليون قدم مكعب غاز

منذ حوالي 8 ساعات

حبس أب توفيت ابنته أثناء لهوها بمسدسه فى المطرية

منذ حوالي 16 ساعة

موعد مباراة الأهلى والإسماعيلى والقنوات الناقلة

الصور

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

image description

مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي في بني سويف

image description

ختام فعاليات المؤتمر الدولي السادس لـ"تمريض المنصورة"

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

الأهلي يهدم سيرك الدراويش برأسية وليد سليمان وينفرد بالصدارة (فيديو)

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

أهم خرافات التغذية فى 2019

أسباب وأعراض اضطرابات سريان الدم

الصحة توضح إجراءات الوقاية من الإنفلونزا: لا تفرط من التاميفلو

الصحة: وباء التدخين وصل إلى نقطة تحول

الرئيس نيوز

"الحاوي" يرقِّص "الدراويش" ويخطف فوزًا غاليًا للأهلي

سر موافقة الإبراشي على الانتقال إلى ماسبيرو.. وأسباب رفض ريهام السهلي

"الخارجية" تطالب المسافرين للسعودية بالتطعيم ضد الالتهاب السحائي

يبث من ماسبيرو.. تفاصيل برنامج الإبراشي الجديد

منوعات

نصائح مهمة قبل تشقير شعرك

بندقية قنص روسية تغزو سوق الأسلحة العالمية

روسيا تختبر دواء جديدا مضادا لالتهاب الدماغ

العثور على قطع أثرية تعود إلى القرن 12 عند ضفة نهر موسكو

كشكول

محافظ الوادي الجديد يكرّم طالبًا أنتج فيلمًا تسجيليًا عن المحافظة

اختفاء طالبة بالمرحلة الإعدادية في ظروف غامضة بالمحلة

جامعة أسوان تستضيف ندوة "الآفاق المستقبلية للزراعة في مصر"

حقيقة فصل عاملة بمستشفى كفر الشيخ الجامعى بسبب "البطة"

إسلام سياسي

الإرهابية تنشر عناصرها لسد العجز في قمة كوالالمبور ورموز التطرف في الواجهة

أكبر معمر صوفى من الحسين: السلفية والإخوان تيارات ظلامية وليست إسلامية

مرصد الأزهر يدين هجوم بوكو حرام الإرهابي على ضفاف بحيرة تشاد

مطالب بالتحقيق مع سكرتير القرضاوي بسبب سبّه قياديًا إخوانيًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: نزوة

السبت.. "بورسعيد بين البطولة والتنمية" بمركز طلعت حرب الثقافي

"حسن فتحي وتجربة الكويت" في بيت المعمار المصري.. السبت

"أينك يا ماتياس؟".. إصدار جديد عن دار منشورات الجمل

صفحتنا ع الفيس بوك