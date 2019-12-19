الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع المصرية، فيلما وثائقيا بعنوان "عقيدة واحدة" ويضم لقطات متنوعة لأسلحة الجيش المصرى المتطورة والحديثة، والتى تشمل أنواعا مختلفة من الطائرات المقاتلة الحديثة، والقطع البحرية المتطورة، وكذلك مشاهد من إطلاق الصواريخ التى كانت منذ عدة أيام فى أحد الأنشطة التدريبية بالبحر المتوسط.



وتضمن الفيلم الوثائقى الذى أعدته إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، مشاهد ولقطات من داخل بعض القواعد الجوية والبحرية، وكذلك أسلحة مختلفة للجيش المصرى، فى فيلم بدأ بعبارات "رجال لا يقبلون الهزيمة، ولا يستسلمون مهما كان"، وتضمن العرض بعض الأنشطة والمناورات التى حدثت فى الفترة الأخيرة.