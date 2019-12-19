رسالة مؤثرة من نجمة ذا فويس لـ تامر حسني

هنأت الطفلة أشرقت أحمد، التي حصلت على المركز الثاني في ثاني مواسم برنامج "ذا فويس"، الفنان تامر حسني بدخوله موسوعة جينيس ريكورد العالمية، كأكثر فنان مؤثر ومُلهم في العالم، قائلة: "ألف مبروك وكنت متأكدة وعارفة أنك هتفوز بالجائزة؛ لأنك فنان كبير وتستحقها عن جدارة".



وأهدت الطفلة أشرقت أحمد، خلال لقائها ببرنامج "لدينا حكايات أخرى"، الذي تقدمه أماني القصاص، عبر فضائية "النهار"، مساء الخميس، أغنية "الغاوي ينقط بطقيته"، وأضافت عليها بعض الكلمات وذكرت فيها اسم الفنان تامر حسني تعبيرًا منها عن حبها له.



من ناحية أخرى، قالت أشرقت إنها تعشق نجم اللاعب محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي وغنت له أغنية من تأليف وألحان والدها حصدت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وغنت أشرقت أغنية النجم محمد صلاح على الهواء؛ تعبيرًا منها عن حبها للنجم العالمي.