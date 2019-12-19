أبرز مواصفات هاتف هواوي P Smart Pro

كشفت هواوي مؤخرا عن هاتف P Smart Pro بمواصفات تقنية متطورة، وكاميرات مميزة، تجعل منه أحد أفضل الهواتف الذكية في الأسواق.



ومن أبرز مواصفات هذا الهاتف:



-هيكل أنيق مقاوم للماء والغبار مع إطار من الألومنيوم، محمي بزجاج ضد الصدمات والخدوش.



- شاشة LTPS IPS LCD مميزة بحجم 6.59 بوصة ودقة عرض (10802340) بيكسل.



- معالج Hisilicon Kirin 710F ثماني النواة مطور بتقنية (12 نانومتر).



- معالج رسوميات Mali-G51 MP4.



- ذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت.



- ذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابايت، ومنفذ لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD بسعة 512 غيغابايت.



- كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) ميغابيكسل.



- كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، مثبتة على هيكل متحرك مختفٍ داخل جسم الهاتف، يخرج منه عند الحاجة لالتقاط صور السيلفي.



- مستقبل لإشارات الراديو.



- أنظمة تحديد مواقع عبر الأقمار الصناعية.



- بطارية بسعة 4000 مللي أمبير.



- ماسح لبصمات الأصابع مثبت على جانب الهيكل من الجهة اليمنى.



- منفذان لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

