-
الخميس 19 ديسمبر 2019 الموافق 22 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

مصرع وإصابة 11 شخصًا فى حادث اصطدام قطار بسيارة بالدقهلية

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:23 م
جريدة الدستور
الدقهلية : عمرو الحوتى
طباعة
لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى حادث اصطدام قطار بسيارة على مزلقان الصوفى بقرية دنديط في ميت غمر.

كان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر على طريق ميت غمر ـ الزقازيق، ووجود مصابين ومتوفين.

بالانتقال والفحص تبين مصرع 7 أشخاص بينهم طفل حوالي ٧ سنوات، وإصابة كل من أمجد محمد حسن ١٥ سنة بأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، وهبة حامد محمد محمد ٤٠ سنة بكسر في الساعد الأيسر واشتباه نزيف في المخ ونزيف بالبطن وكسر في الساق اليسرى وجرح رضي بالجبهة ١٥ سم، وشروق سليمان الكواوي ٢٠ سنة كدمة أعلى العين اليمنى واشتباه كسر في الجمجمة وكدمات متفرقة، وطفلة مجهولة حوالي ٣ سنوات باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالتجويف الصدري وكدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج اللازم، كما تم نقل الجثث إلى مشرحة ذات المستشفى، تحت تصرف النيابة وجار تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث.

موضوعات متعلقة

منذ يومين

أسماء 12 قتيلًا فى حادث السادات

منذ حوالي 5 ساعات

تقرير يكشف فضيحة فساد تجمع أردوغان والشيخة موزة تهز تركيا (فيديو)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

منذ حوالي 5 ساعات

خروج جرار قطار السنطة عن قضبان السكة الحديد

الصور

image description

وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على الإسماعيلي في الدوري

image description

حي العمرانية يزيل عقار مخالف في الجيزة

image description

مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي في بني سويف

image description

ختام فعاليات المؤتمر الدولي السادس لـ"تمريض المنصورة"

الأكثر قراءة

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة لرؤساء الشركات

سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

الأهلي يهدم سيرك الدراويش برأسية وليد سليمان وينفرد بالصدارة (فيديو)

الجيش يستعرض مقاتلاته الحديثة: قلوب تتحدى الموت (فيديو)

أيام زمان

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

«تيتاوونج».. حكاية الفيلم المجهول الذي اكتشف 12 نجمًا كبيرًا

تأثير «أيدن».. هكذا أدت «كبسولة دواء» إلى العدوان الثلاثي على مصر

من هي أم الغلام؟.. أسرار جارة الحسين.. حكايات 5 سيدات يشتبه فيهنّ

نجم الساعة

الأفلام المفضلة لـ جمال عبد الناصر.. «أحب إسماعيل يس والمغامرات»

الصحة

أهم خرافات التغذية فى 2019

أسباب وأعراض اضطرابات سريان الدم

الصحة توضح إجراءات الوقاية من الإنفلونزا: لا تفرط من التاميفلو

الصحة: وباء التدخين وصل إلى نقطة تحول

الرئيس نيوز

"الحاوي" يرقِّص "الدراويش" ويخطف فوزًا غاليًا للأهلي

سر موافقة الإبراشي على الانتقال إلى ماسبيرو.. وأسباب رفض ريهام السهلي

"الخارجية" تطالب المسافرين للسعودية بالتطعيم ضد الالتهاب السحائي

يبث من ماسبيرو.. تفاصيل برنامج الإبراشي الجديد

منوعات

نصائح مهمة قبل تشقير شعرك

بندقية قنص روسية تغزو سوق الأسلحة العالمية

روسيا تختبر دواء جديدا مضادا لالتهاب الدماغ

العثور على قطع أثرية تعود إلى القرن 12 عند ضفة نهر موسكو

كشكول

محافظ الوادي الجديد يكرّم طالبًا أنتج فيلمًا تسجيليًا عن المحافظة

اختفاء طالبة بالمرحلة الإعدادية في ظروف غامضة بالمحلة

جامعة أسوان تستضيف ندوة "الآفاق المستقبلية للزراعة في مصر"

حقيقة فصل عاملة بمستشفى كفر الشيخ الجامعى بسبب "البطة"

إسلام سياسي

الإرهابية تنشر عناصرها لسد العجز في قمة كوالالمبور ورموز التطرف في الواجهة

أكبر معمر صوفى من الحسين: السلفية والإخوان تيارات ظلامية وليست إسلامية

مرصد الأزهر يدين هجوم بوكو حرام الإرهابي على ضفاف بحيرة تشاد

مطالب بالتحقيق مع سكرتير القرضاوي بسبب سبّه قياديًا إخوانيًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
أبو تريكة الألمانى!
مدحت بشاى
إنها تفاحات تغيير التاريخ
د. محمد عفيفي
محمد فريد.. تاريخ الدولة العليّة
جلال حمام
أردوغان أول من اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل
المزيد

الثقافة

وائل خورشيد يكتب: نزوة

السبت.. "بورسعيد بين البطولة والتنمية" بمركز طلعت حرب الثقافي

"حسن فتحي وتجربة الكويت" في بيت المعمار المصري.. السبت

"أينك يا ماتياس؟".. إصدار جديد عن دار منشورات الجمل

صفحتنا ع الفيس بوك