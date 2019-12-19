مصرع وإصابة 11 شخصًا فى حادث اصطدام قطار بسيارة بالدقهلية

لقي 7 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون فى حادث اصطدام قطار بسيارة على مزلقان الصوفى بقرية دنديط في ميت غمر.



كان اللواء فاضل عمار مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار مع سيارة عند مزلقان الصوفي بقرية دنديط التابعة لمركز ميت غمر على طريق ميت غمر ـ الزقازيق، ووجود مصابين ومتوفين.



بالانتقال والفحص تبين مصرع 7 أشخاص بينهم طفل حوالي ٧ سنوات، وإصابة كل من أمجد محمد حسن ١٥ سنة بأعراض ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة، وهبة حامد محمد محمد ٤٠ سنة بكسر في الساعد الأيسر واشتباه نزيف في المخ ونزيف بالبطن وكسر في الساق اليسرى وجرح رضي بالجبهة ١٥ سم، وشروق سليمان الكواوي ٢٠ سنة كدمة أعلى العين اليمنى واشتباه كسر في الجمجمة وكدمات متفرقة، وطفلة مجهولة حوالي ٣ سنوات باشتباه نزيف بالمخ واشتباه نزيف بالتجويف الصدري وكدمات.



تم نقل المصابين إلى مستشفى ميت غمر لتلقى العلاج اللازم، كما تم نقل الجثث إلى مشرحة ذات المستشفى، تحت تصرف النيابة وجار تحرير المحضر اللازم ورفع آثار الحادث.