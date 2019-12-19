عودة حركة قطارات طنطا بعد توقف ٤ ساعات

عادت حركة قطارات الغربية إلى طبيعتها بعد توقف دام 4 ساعات، نتيجة خروج جرار قطار السنطة عن شريط السكك الحديدية.



وخرج قطار "الزقازيق - طنطا" عن القضبان بمحطة السنطة دون خسائر بشرية.



تلقى قسم شرطة السنطة بلاغا بخروج جرار القطار عن القضبان داخل محطة السنطة ما أدى إلى تعطيل حركة القطارات.



وانتقل على الفور مأمور قسم الشرطة وقيادات السكك الحديدية إلى موقع الحادث.