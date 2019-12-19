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منوعات

العثور على قطع أثرية تعود إلى القرن 12 عند ضفة نهر موسكو

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:23 م
جريدة الدستور
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عثر علماء الآثار أثناء حفريات أجريت قرب ضفة نهر موسكو على قطع أثرية تعود إلى قرون مختلفة من القرن 12 -19.

وجاء في بيان نشره موقع عمدة موسكو أن علماء الآثار اكتشفوا في منطقة محيطة بمدرسة قديمة واقعة على ضفة النهر نحو 900 قطعة أثرية، بما فيها أدوات منزلية وخواتم وقطع نقدية وغيرها تعود إلى قرون مختلفة، فضلا عن آبار ماء ومزاريب قديمة تعود أقدمها إلى القرن الـ12 الميلادي.

ويعتقد العلماء أن كل تلك الاكتشافات هي ملكية لتاجر غني عاش في موسكو بمنزل خشبي كبير متعدد الأدوار.

وعلاوة على ذلك فإن الخبراء اكتشفوا هناك بقايا من الأواني وحدوات أحصنة وبلاط أفران وعظام كلاب وأحصنة وماعز وكذلك زجاجات حفظت داخلها مساحيق تجميل وعقاقير مختلفة.

وأشار البيان إلى أن المنطقة المحيطة بالمدرسة القديمة عند ضفة نهر موسكو قد أدرجت على قائمة منشآت التراث الوطني. ويتوقع أن تجري فيها حفريات جديدة. أما مبنى المدرسة فسيتم ترميمه.

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