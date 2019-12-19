خالد سليم يبدأ حفل مهرجان نايل دراما (صور)

بدأ، مساء اليوم، حفل مهرجان الدراما السنوي لتكريم مبدعي الدراما لعام 2019، وذلك بعد تأخره عن موعده قرابة الساعة.



وأحيا الحفل المطرب خالد سليم بأغنية بلاش الملامة التى أشعلت الحفل، ثم قدم عددا من أغنياته وسط تفاعل من الحاضرين، وتنازل خالد سليم عن أجره لصالح نايل دراما مكتفيًا بأجر فرقته الغنائية فقط.



حضر الحفل عدد كبير من نجوم الدراما منهم نجلاء بدر ومي عمر ومنى عبدالغنى وخالد الصاوى وحلا شيحة وعدد آخر من النجوم.



الحفل يقام برعاية وحضور حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الذي سيسلم تكريمات وجوائز الدراما المصرية والعربية للنجوم الذين تميزوا على شاشات التليفزيون المصري.