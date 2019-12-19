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وزير الشباب يكرم تامر حسني بمناسبه حصوله على "جينيس"
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 10:20 م
تصوير محمود عبد الناصر
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