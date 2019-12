"أنغامي" تكرم راغب علامة بعد وصول أغانيه لـ150 مليون مشاهدة

كرمت منصة الأغاني "أنغامي"، الفنان اللبناني راغب علامة بعد وصول نسب مشاهدة أعماله إلى 150 مليون مشاهدة.



وعبر راغب علامة خلال لقائه مع برنامج MBC Trending، المذاع عبر فضائية mbc 4 عن سعادته بالتكريم، مؤكدًا أن من يستحق التكريم الفعلي هم إدارة أنغامي وكل العالمين فيها، مشيرًا إلى أنهم هو رمز النجاح.



وكشف راغب علامة خلال اللقاء تفاصيل أغنيته الخليجية، التي سيطلقها للمرة الأولى خلال الحلقة النهائية من برنامج The Voice، والتي تحمل اسم "كان غيرك أشطر"، مؤكدًا أن كلماتها بها بعض الغرور.



وعن المتسابق مهدي عياشي، والذي ينافس على لقب برنامج The Voice، هذا الموسم، قال إنه طلب منه أن يقدم في الحلقة النهائية موال وأغنية تونسية، فوافق على ذلك قائلًا له: "المهم أن تصل رسالتك وشكلك في الحلقة النهائية من البرنامج للناس لأنك تستحق وبجدارة أن تكون The Voice، لأنك تملك موهبة عن غيرك".