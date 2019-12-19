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سياسي

"مستقبل وطن" بالشرقية ينظم يوما ترفيهيا لأطفال المدرسة الفكرية بأبوحماد

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:52 م
جريدة الدستور
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نظم حزب مستقبل وطن، فى محافظة الشرقية، يوما ترفيهيا لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم بمدرسة أبو حماد للصم والبكم وضعاف السمع والتربية الفكرية.

وقال الدكتور محمد سليم أمين حزب مستقبل وطن بالشرقية، إن الحزب تبني مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفعيل خدمات وحقوق ذوي الإعاقة تكريما لهم في إطار دور الدولة لخدمة أبناؤها ذوي الاحتياجات الخاصة، موضحًا أن أمانة ذوي الاحتياجات الخاصة بالحزب تقوم بتفعيل وتوفير خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد سليم، أن الحزب يدعم ويتبنى حقوق ذوي القدرات الخاصة، ويوجه دعوة لمشاركتهم في العمل العام، موضحا أن الأمانة العامة بالشرقية ستقدم عددا من المبادرات المجتمعية التي تدعو للاندماج من خلال المشاركات الميدانية لذوي الاحتياجات الخاصة بشتى أنواع الإعاقات المختلفة، لافتا إلى أن الحزب لم يبخل يوما في الدعم المجتمعي والإنساني، وساهم في إطلاق المبادرات التي ترعى ذوي الاحتياجات الخاصة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هند حازم أمين ذوي الاحتياجات الخاصة بالمحافظة، إن تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة واجب على كل مصري أن يشارك فيه لتنمية التفاعل الاجتماعي بين فئات الشعب، وتقدمت هند حازم بالشكر للآباء والأمهات الذين يقومون بتربية ذوي الاحتياجات الخاصة وتحملهم المسؤولين والمشقة.

وأكدت أن الحزب يسعى لتبني هذه الفئة من المجتمع، ويعمل على دمجهم وإدخالهم في الحياة المجتمعية والسياسية، يؤمن بالقدرات الخاصة لهذه الفئة ويحاول استغلال هذه القدرات بطريقة إيجابية.

كما أكد الدكتور زينهم مكاوي أمين مركز أبو حماد، على تقديم الدعم الكامل لذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم وأن الحزب يولي اهتماما خاصا بهم وأن الحزب سيواصل هذا الدعم تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديم الدعم الكامل لأبناء مصر من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم.

ووزع القائمون على الاحتفالية، الأعلام المصرية على الأطفال داخل مدرسة التربية الفكرية، وكذلك عدد من الهدايا وشهادات التقدير على بعض ذوى تحدى الإعاقة لتشجيعهم على التقدم والابتكار، وسط أجواء من السعادة بين صفوف التلاميذ بالمدرسة، وقدم أبناء المدرسة عروضا متنوعة ومتميزة أبهرت الحاضرين.

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