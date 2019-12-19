بسبب رشاقتها.. لم تتعرف على ابنتها

خسرت مواطنة من مدينة الأميرة ريسبورو بمقاطعة باكينغهامشير البريطانية خلال سنة ونصف 96 كيلوجراما من وزنها، حتى إن والدتها مرت بجانبها في الشارع ولم تعرفها.



وتفيد صحيفة The Mirror، بأن اليزابيث واتكينز (38 سنة)، كانت منذ صغرها تكافح وزنها الزائد وعادات الأكل غير الصحي. وعندما بلغ عمرها 36 سنة بلغ وزنها 171 كيلوجراما، حتى إنها لم تتمكن من المشي والوقوف بمفردها دون مساعدة، ولم تكن تخرج إلى الشارع بسبب خجلها من نظرات الناس.



ولهذه الأسباب قررت إليزابيث الخضوع لعملية جراحية في المعدة عام 2017، وبعد العملية كانت تستهلك فقط 700 سعرة حرارية في اليوم لمدة سنة كاملة، ما ساعدها على تخفيض وزنها 6 كلجم شهريا، وفي نصف السنة التالية زادت السعرات الحرارية المستهلكة إلى 1200 سعرة في اليوم.



وكانت النتيجة انخفاض وزنها إلى 75 كيلوجراما، وتغير سلوكها وأصبحت واثقة من نفسها، حتى إن أقاربها ومعارفها لم يعودوا يتعرفون عليها عندما تخرج إلى الشارع. وفي النهاية السعيدة طلب رجل يدها للزواج.