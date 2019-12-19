"حسن فتحي وتجربة الكويت" في بيت المعمار المصري.. السبت

يستضيف بيت المعمار المصري بمقره بمنزل علي لبيب في درب اللبانة بميدان القلعة، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، ندوة بعنوان "عمران وعمارة البيئة في الريف المصري - المرجعية والتطبيق المعاصر: حسن فتحي وتجربة الكويت"، يتحدث فيها الدكتور إبراهيم مدني، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء السبت المقبل.



ومن المقرر أن يناقش فيها الدكتور إبراهيم مدني ويستعرض تجارب للتصميم الملائم لبيئة دولة الكويت مع تطوير طرق البناء تأكيدا لعلاقة التصميم البيئي المتوائم مع الجغرافيا والتاريخ، كما يعرض عدة تجارب تنفيذية واقعية مثل قصر الريحان بالكويت وغيره.

