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الأهلي يهدم سيرك الدراويش برأسية وليد سليمان وينفرد بالصدارة (فيديو)
الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:26 م
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حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.
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