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تكنولوجيا

"سامسونج" تطور حاسبًا لوحيًا جديدًا

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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أكدت مواقع متخصصة بشئون التقنية أن سامسونج تعمل على تطوير حاسب لوحي جديد مزود بقلم S Pen، لتطلقه العام القادم.

وتبعا لموقع SamMobile فإن الحاسب اللوحي الجديد لن يكون النسخة الجديدة من Galaxy Tab S6، بل سيأتي بمواصفات جيدة نسبيا، وبمعالج ثماني النوى Exynos 7904، وذاكرة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجابايت.

وسيكون بإمكان هذا الحاسب الذي يطور حاليا تحت رمز SM-P610 التعامل مع شبكات LTE الخلوية، وشبكات 4G، إضافة إلى شبكات Wi-Fi وبلوتوث.

وسيزود هذا الحاسب بكاميرا خلفية بدقة 24 ميجابيكسل، وملحقات تشمل لوحة مفاتيح خارجية تمكن من استعماله كأي حاسب شخصي محمول، إضافة لبطارية بسعة 4200 ميلي أمبير.

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