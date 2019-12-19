"أفروأكت" تحتفل بالكريسماس مع 500 لاجئ (صور)

احتفلت المنظمة الأفريقية "أفروأكت" للثقافة وتنشيط السياحة والتسويق الرقمي والتنمية الاقتصادية، مع مدرسة أكاديمية الإبداع للاجئين الأفارقة اليوم بالمعادى بعيد الميلاد المجيد "الكريسماس".



جاء ذلك بحضور الدكتور حسين أبو العطا رئيس منظمة "أفروأكت"، الدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة، أعضاء مجلس إدارة منظمة، كما شارك 500 تلميذ من 7 جنسيات أفريقية بمدرسة أكاديمية الإبداع للاجئين الأفارقة.



شهد الاحتفال العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية وعروض مسرحية وغنائية نالت استحسان كافة المشاركين، وأعقب ذلك تقديم منظمة "أفروأكت" هدايا قيمة للطلاب تعبيرا عن انتمائهم للقارة الأفريقية.



وعبرت سيلفا مديرة المدرسة عن سعادتها بمشاركة أسرة "أفروأكت" لطلاب المدرسة وذويهم في احتفالهم واصفة أن دعم المنظمة كطاقة نور.



وقال رئيس منظمة "أفروأكت": "نقدر لمصر دورها في احتضان اللاجئين، رغم وجود بعض المشكلات الصغيرة إلا أننا نرى مؤخرا كثيرا من المصريين المتطوعين، نحو تعليم الأطفال، وآخرون يساعدون في ترتيب الأنشطة. معربا عن سعادتة أن يشارك "المدرسة والطلاب اللاجئين إحتفالهم".



وأشار الدكتور حسام درويش الأمين العام للمنظمة إلى الاهتمام الذى تولية المنظمة، نحو القارة الافريقية وتنميتها ودعمها فى كافة المحافل والمنصات المحلية والدولية، مؤكدًا أننا نؤمن بامكانيات وموارد قارتنا وقوتها الاقتصادية.