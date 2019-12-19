"مستثمري مرسى علم" تكرم الخبير السياحي عادل راضي (صور)

كرّمت جمعية مستثمري مرسى علم للسياحة الخبير السياحي الراحل عادل راضي ومحافظ البحر الأحمر السابق عن المجهود الذي قاموا به لدعم السياحة الوافدة للبحر الأحمر، خلال توليه مهام عمله كمحافظ لأكثر من ستة أعوام، وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.



جاء ذلك بحضور محافظ جنوب سيناء والبحر الأحمر وعمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، والخبير السياحي إلهامي الزيات وعدد كبير من المستثمرين السياحيين ورجال الأعمال والصحافة.



وأكد طارق شلبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري مرسى علم للسياحة، أن تكريم الدكتور عادل راضي، رئيس هيئة التنمية الأسبق، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم للسياحة، عن ما قدمه طيلة حياته للتنمية السياحية في مصر، خاصة منطقة البحر الأحمر، وتوليه مسئولية رئاسة مجلس إدارة بورت غالب للتنمية السياحية بمرسي علم بالبحر الأحمر.