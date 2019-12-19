سلمى الشماع: "كنت بحضن تامر هو وصغير.. دلوقت لأ"

قالت الإعلامية سلمي الشماع، إن أول مرة رأت فيها تامر حسني كان طفلًا صغيرًا ضعيف البنية، لكنه الآن أصبح ذو ملامح تعود لرجل قوي من الصعب أن أحضنه مثلما كنت أفعل وهو صغير، مؤكدة أنه فنان كبير.



أضافت الشماع، خلال تكريمه بوزارة الشباب والرياضة، أن أول ظهور لتامر كان في الأوبرا وهو صغير، مؤكدة أن محمد هنيدي وقتها أشار لي بأن الجمهور سيشاهد هذا الشاب قريبًا بطريقه تظهر نجاحه.



واختتمت الإعلامية الكبيرة حديثها: تامر دائمًا ما بيبهرنا بأعماله المختلفة والتي تثبت عبقريته الكبيرة التي يحطم من خلالها الأرقام القياسية بسبب موهبته.