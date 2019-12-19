الشباب والرياضة تكرم تامر حسني كأفضل فنان ملهم (صور)

كرمت وزارة الشباب والرياضة المطرب تامر حسني عن مجمل أعماله ودخوله موسوعة جينيس العالمية، كأفضل فنان ملهم في جمهوره.



حضر تامر حسني الحفل وسط تواجد عدد كبير من جمهوره، إضافة إلى عدد من الشخصيات المهمة على رأسهم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والموسيقار هاني مهنى.



وينتظر تامر حسني طرح فيلمه الجديد الفلوس في 25 ديسمبر الجاري، ويلعب فيه تامر دور البطولة مع زينة وخالد الصاوي، ومحمد سلام وآخرين وهو من إخراج سعيد الماروق.