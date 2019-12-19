أمريكا تفرض عقوبات على قاضيين إيرانيين

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قاضيين إيرانيين تتهمهما بمعاقبة مواطنين إيرانيين وآخرين من مزدوجي الجنسية بسبب ممارستهم لحق حرية التعبير والتجمع.

وأضافت الوزارة في بيان أن القاضيين أبوالقاسم صلواتي ومحمد مغيثة "أشرفا على إجهاض النظام الإيراني للعدالة في محاكمات صورية جرت فيها معاقبة صحفيين ومحامين ونشطاء سياسيين وأفراد من أقليات عرقية ودينية إيرانية لممارستهم حرية التعبير والتجمع، وصدر بحقهم أحكام مطولة بالسجن والجلد وحتى الإعدام".

وتجمد العقوبات كل ممتلكات الرجلين التي تقع تحت الولاية القضائية الأمريكية، وتحظر على الأمريكيين التعامل معهما.

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين في بيان: "لن تقف الولايات المتحدة متفرجة على القمع والظلم الواقع في إيران... هذه الإدارة تستهدف (مسئولي) النظام الذين يسعون لمراقبة المحتجين واضطهاد الأقليات الدينية وإسكات الشعب الإيراني".