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رئيس ليتوانيا يستخدم الفيتو ضد تعديل في قانون الانتخابات يقوض سيطرة الائتلاف الحكومي

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 09:04 م
جريدة الدستور
وكالات
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استخدم الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا، حق النقض لمواجهة تعديل في قانون الانتخابات يهدف إلى خفض الحد الأدنى لنسبة الأصوات الانتخابية اللازمة لدخول البرلمان في البلاد.

وذكر نوسيدا في فيلنيوس اليوم الخميس، أن خفض الحد الأدنى إلى 3 % من الأصوات سيؤدي إلى مزيد من التشرذم في البرلمان، وسيعقد تشكيل ائتلاف حكومي ويعطل سلاسة العمل في البرلمان والحكومة.

كان البرلمان الليتواني خفض الحد الأدنى للأصوات التي تحصل عليها الأحزاب لدخول البرلمان من 5% إلى 3%.

كما تم تخفيض الحد الأدنى لدخول الائتلافات الحزبية البرلمان من 7 % إلى 5 %.

وتم تحديد التغيرات بشكل رئيسي بأصوات أعضاء الائتلاف الحكومي ورفضت المعارضة التغيرات ودعت نوسيدا إلى الاعتراض عليها.

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في ليتوانيا في خريف 2020.

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