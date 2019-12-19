الجيش الليبي يحقق تقدمًا جديدًا تجاه قلب طرابلس

سيطر الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، على مناطق جديدة بعد دخولة إلى منطقة الهضبة قرب قلب العاصمة طرابلس، بدعم من سلاح الجو.



وكشف الإعلام الحربي بالجيش الوطني مساء اليوم في بيان له عن أن الوحدات العسكرية تتقدم بِخُطى ثابتة باتجاه الهضبة، وتحكم سيطرتها على عدة مواقع جديدة بعد انسحاب مجموعات الميليشيات المسلحة الموجودة بالعاصمة.



وكشف البيان الصادر عن الجيش، أن عناصر المليشيات المسلحة تركت أماكنها لتُصبح هذه المواقع نقاط تمركز متقدمة للقوات المسلحة.



وحققت قوات الجيش تقدما كبيرا تجاه قلب العاصمة بمساندة من قبل السلاح الجوي الذي نفذ غارات على مواقع الجماعات المسلحة.



ودخلت قوات الجيش الوطني الليبي، أمس الأربعاء، أحياء مشروع الهضبة لأول مرة على تخوم العاصمة وسط انهيار للمليشيات، ما يسهل سيطرة الجيش الوطني على العاصمة.