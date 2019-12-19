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سياسي

نائبة "العربي الناصري": أدعم حركة إنقاذ الحزب من الإخوان

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:58 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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علقت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب عن الحزب العربى الديمقراطى الناصرى، على البيان التأسيسي لحركة شباب الحزب العربى الديمقراطى الناصرى تحت مُسمى "حركة الإنقاذ والإصلاح"، قائلة: "هؤلاء الشباب الشرفاء قاموا بتدشين حركة للم شمل الحزب الذي يرفع راية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر لإنقاذ الحزب ممن يفتحون الأبواب أمام الإخوان والمعادين للدولة المصرية".

وأضافت "الديب" لـ«الدستور»، أنها تدعم هذه الحركة خلال الفترة المقبلة، خاصة أننا مقبلون على استحقاقات انتخابية مهمة يجب أن يحصل فيها الحزب العربي الناصري على ما يستحقه من تمثيل على الساحة السياسية.

وأشارت الديب، إلى أنه من المؤسف أن يكون موقع رئيس الحزب العربي الناصري شاغرًا منذ عام 2006، لافتة إلى أن لجنة الأحزاب لم تعترف بالمؤتمر العام المزعوم الذي قام به السيد عبدالغني منذ عدة سنوات علي حد وصفها.

واستكملت الديب، أن هذه الحركة ستجعل الحزب يسير في ركاب لدولة الوطنية وتعزيز مواقعنا في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ونحصل على المكان الذي يليق بنا في الشارع السياسى دون إقصاء أي أحد من التيار الناصري.

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