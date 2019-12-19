أمير السويد يدعو المواطنين للتبرع بأعضائهم

قال الأمير دانييل زوج ملكة السويد فيكتوريا، إنه يشجع المواطنين على التبرع بالأعضاء في فيلم وثائقي مرتقب عرضه عن الأسرة الملكية السويدية.



وقال الأمير في مقتطفات من الفيلم عرضتها هيئة الإذاعة العامة السويدية "إس في تي" اليوم الخميس إن الأمر يتعلق بإنقاذ أرواح".



وخضع الأمير 46 عاما لعملية زرع كلى قبل عشر سنوات. وكان المانح هو والده أوله فيستلينج.





ومن المقرر أن يتم بث الفيلم الوثائقي عن الأسرة الملكية بمناسبة نهاية العام يوم الأحد.



ويتولى المجلس الوطني السويدي للصحة والرفاهية تسجيل أسماء المتبرعين بالأعضاء والأنسجة على مستوى البلاد.



وقال الأمير إن ظروف كليته تمت معرفتها عن طريق الصدفة عقب إجراء أشعة لإصابة ناتجة عن ممارسة كرة القدم.



وقبل إجراء عملية الزرع عام 2009 بفترة وجيزة، تعرض الأمير لمرض شديد.



وقال إنها "لم تكن فترة عظيمة في حياته. وبعد العملية على الفور، شعر بتحسن كبير كما لو أنه بدأ حياة جديدة".