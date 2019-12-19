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اقتصاد

إحباط محاولة تهريب مستلزمات أجهزة ريسيفر بمطار القاهرة

الخميس 19/ديسمبر/2019 - 08:52 م
جريدة الدستور
راندا التوني
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تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة حسن خلف مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من بوردات الريسيفر، ومستلزماتها بالمخالفة للقانون.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط طيران الشركة الإماراتية، اشتبه فى راكب مصرى لكثرة سفره وتردده، وبسؤاله عما إذا كان معه بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالرفض.

وبتفتيش حقائبه تبين وجود 800 بوردة إلكترونية خاصة بأجهزة الريسيفر و200 عدسة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 76 لسنة 2019.

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