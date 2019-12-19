حبس "قاتل حماته" بالشرقية 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة ثان الزقازيق، مساء اليوم الخميس، حبس المتهم بقتل حماته، لتدخلها فى أموره الزوجية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، بوصول "فايزة. ع. ا" 64 سنة، ربة منزل ومقيمة بمنطقة كفر الإشارة بدائرة قسم ثان الزقازيق، إلى المستشفى "جثة هامدة".



وتبين أنه أثناء ذهاب "إبراهيم. ع. م" 38 سنة، مقيم بحى الزهور بمنشية أباظة، بدائرة قسم أول الزقازيق، إلى منزل حماته لإرضاء زوجته التي تركت منزل الزوجية، وذهبت إلى منزل والدتها، تدخلت والدتها وحدثت مشادات كلامية تطورت إلى مشاجرة، فدفع الزوج حماته على السلم وسقطت مغشيًا عليها، ولفظت أنفاسها الأخيرة فى الحال.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة للتحقيق، التي أصدرت قرارها المتقدم.