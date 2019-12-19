مأمورية لاستخراج بطاقات الرقم القومي في بني سويف

نظم المجلس القومي للمرأة ببني سويف، اليوم، حملة لاستخراج بطاقات الهوية للسيدات وفتيات بمركز إهناسيا غرب المحافظة مجانا.



وقالت نرمين محمود، مقرر المجلس القومي للمرأة ببني سويف، إن مأمورية تصوير واستخراج بطاقات الرقم القومي استهدفت 173 سيدة وفتاة من أبناء مركز إهناسيا ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.



وأشارت محمود في تصريحات صحفية إلى أن هذه المأمورية تأتي ضمن أنشطة المجلس القومي للمرأة الذي يسعى للوصول إلى أكبر شريحة من السيدات في القرى وأنه تم استخراج 11 ألف بطاقة للسيدات منذ شهر يناير من العام الحالي وحتى الآن، واللاتي لم يسبق لهن استخراج بطاقات رقم قومي.