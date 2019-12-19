الرئيس السيسى يبحث مع نظيره القبرصى التنسيق فى ملفات أمنية وإقليمية

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسيادس.



وصرحت رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث دعم العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين، فضلًا عن التنسيق المتبادل بشأن عدد من الملفات الأمنية، والإقليمية، وتلك المتعلقة بمنطقة شرق المتوسط.



وقد أعرب الرئيس القبرصي عن حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي بين كل من مصر وقبرص واليونان، بما يسهم في الدفع قدمًا بالتعاون المتميز بينهم، فضلًا عن مواصلة التشاور المكثف حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وقالت الرئاسة في بيان رسمي إن الرئيس أكد من جانبه اعتزاز مصر بمظاهر التعاون البناء مع قبرص وما تشهده من تطور وقوة دفع كبيرة، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع اليونان، مثمنًا في هذا الصدد التقدم المحرز فى إطار تلك الآلية، خاصةً في ظل النتائج المثمرة التي أسفرت عنها القمة الأخيرة للآلية بالقاهرة، ومؤكدًا سيادته حرص مصر على الارتقاء بمختلف جوانب التعاون الثنائي مع قبرص بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الصديقين.

