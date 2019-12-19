بدء عزاء ملك صحافة الجريمة بمسجد المشير طنطاوى (صور)

توافد صحفيو أخبار اليوم وعدد كبير من الإعلاميين والصحفيين في الصحف المصرية على سرادق عزاء

الكاتب الصحفي الكبير محمود صلاح، رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث الأسبق، بالقاعة الرئيسية لمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.



شارك في عزاء رائد صحافة الحوادث في مصر الكاتب الصحفي الكبير كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أسامة سرايا رئيس مجلسيّ إدارة وتحرير الأهرام الأسبق، والإعلامي طارق علام، والكاتب الصحفي رفعت رشاد، عضو مجلس إدارة "أخبار اليوم"، والكاتب الصحفي ممدوح الصغير، رئيس تحرير جريدة أخبار الحوادث السابق.



وغيّب الموت الاثنين الماضي برنس صحافة الحوادث بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 69 عامًا.



ويعتبر محمود صلاح، أشهر صحفي حوادث في مصر، وأحد مؤسسي أخبار الحوادث، وكان معروفًا عنه تدويناته المميزة على مواقع التواصل الاجتماعي التي لقيت متابعة وتعلقًا من جمهوره.



وخاض محمود صلاح، خلال مسيرته الصحفية العديد من المغامرات، أبرزها تطهير منطقة الباطنية من تجارة المخدرات، وأجرى عددًا من الحوارات الصحفية المهمة مع أباطرة الإجرام في مصر، مثل الخُط وعزت حنفي، واقتحم عالم الجريمة، وتميز بأسلوبه الشيق والفريد في سرد الأحداث والوقائع التي كان ينفرد بنشرها، وكوّن لنفسه جمهورًا خاصًا، كان يتابع كتاباته بشغف.